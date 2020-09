 Reino Unido vai proibir encontros sociais com mais de seis pessoas

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Inglaterra vai proibir os encontros sociais com mais de seis pessoas, tanto no interior como no exterior, a partir da próxima segunda-feira, tendo em conta o avanço preocupante das infeções por covid-19 nos últimos dias

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fará o anúncio formal na quarta-feira, numa conferência de imprensa, embora os meios de comunicação social já avancem algumas exceções a esta nova regra, que não se aplicará nas escolas, locais de trabalho ou desportos de equipa.

Aqueles que violam a regra arriscam uma multa de 110 euros, que poderá atingir os 3.527 euros, além da dispersão pela polícia.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.584 mortos, mais de 352 mil casos), seguindo-se Itália (35.563 mortos, mais de 280 mil casos), França (30.764 mortos, mais de 335 mil casos) e Espanha (29.594 mortos, mais de meio milhão de casos). Portugal contabiliza 1.846 mortos em 60.895 casos de infeção.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.