Rússia nega envolvimento no ataque contra o porto de Odessa

A Rússia negou a Ancara qualquer envolvimento nos ataques contra o porto ucraniano de Odessa, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

"Os russos disseram-nos que não tinham absolutamente nada a ver com este ataque e que estavam a analisar o assunto ", disse Hulusi Akar, enquanto Moscovo não reagiu oficialmente.

A Turquia disse, contudo, estar "preocupada" com os ataques no porto ucraniano de Odessa, um dia após a assinatura em Istambul por Kiev e Moscovo de um acordo para a retoma das exportações de cereais bloqueadas pela guerra.

"O facto de que tal incidente aconteceu logo após o acordo a que chegamos ontem preocupa-nos verdadeiramente", afirmou o ministro da Defesa turco.

"Continuaremos a assumir as nossas responsabilidades no acordo que alcançamos ontem", acrescentou.

Este acordo deve permitir a exportação de 20 a 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados na Ucrânia devido ao conflito em curso.

A Ucrânia e a Rússia assinaram na sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro.

Numa cerimónia realizada no Palácio Dolmabahçe, na cidade turca de Istambul, com a parceria da Turquia e da ONU, foram assinados dois documentos - já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia - devendo o acordo vigorar durante quatro meses, sendo, no entanto, renovável.