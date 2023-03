"Tiro" aos barcos pequenos para atingir porta-aviões da imigração ilegal

O Governo britânico anunciou um projeto de lei para impedir a entrada de migrantes ilegais no Reino Unido. Conhecida por "parar os barcos", a medida bordeja o limite das leis internacionais e está a ser contestada pela oposição e por associações de direitos humanos.

A secretária do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, o equivalente ao ministro dos Negócios Estrangeiros, em Portugal, apresentou, esta terça-feira, a "Lei Imigração Ilegal", no parlamento. A legislação, conhecida popularmente como "stop the boats - parar os barcos", pretende impedir a chegada de embarcações às costas britânicas com imigrantes ilegais, especialmente pelo canal da Mancha, através do qual 45 mil pessoas entraram ao Reino Unido em 2022.

"Isto tem de parar. Ao apresentar nova legislação, estou a deixar perfeitamente claro que a única rota para o Reino Unido é um caminho seguro e legal. Se vierem para aqui ilegais não vão poder pedir asilo ou construir uma vida", argumentou Suella Braverman. "Vai acabar com o incentivo para as pessoas arriscarem a vida através destas perigosas e desnecessárias viagens, tirando, de uma vez por todas, o tapete aos grupos criminosos que lucram com esta miséria", argumenta o governo britânico.