UE já mobilizou 29 aviões e mais de 100 veículos para combater incêndios

União Europeia já mobilizou neste "verão difícil" 29 aviões, oito helicópteros, 360 bombeiros e mais de uma centena de veículos para responder a pedidos de assistência em toda a Europa ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.

Em comunicado, a Comissão Europeia acrescenta que, "além disso, o serviço de cartografia de emergência por satélite "Copernicus" da UE foi ativado para fogos florestais 46 vezes, por 15 países" e que "cerca de 150 bombeiros da Bulgária, Roménia, Alemanha, França, Finlândia e Noruega foram destacados para a Grécia em julho e agosto para apoiar os bombeiros locais".

"Estamos perante um verão difícil na Europa, com mais de 700 mil hectares queimados até agora este ano, o valor mais alto para esta época do ano desde 2006. Até agora, o Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado nove vezes por cinco países, com um grau de solidariedade sem precedentes demonstrado pelos Estados-Membros da UE", comentou o comissário europeu responsável pela Gestão de Crises.

Portugal foi um dos Estados-membros a ativar o mecanismo, em julho passado.

"Continuaremos a acompanhar a situação 24 horas por dia através do nosso Centro de Coordenação de Resposta a Emergências em Bruxelas e a mobilizar a assistência necessária", acrescentou Janez Lenarcic.

O executivo comunitário recorda que os Estados-Membros podem ativar o mecanismo de proteção civil da UE para solicitar assistência no combate aos incêndios florestais, apontando que este mecanismo "reforça a resposta da proteção civil da UE, criando uma reserva que é mobilizada quando não existem outros meios nacionais disponíveis".