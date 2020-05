Urso branco raro avistado nas montanhas rochosas do Canadá

JN Hoje às 16:04 Facebook

Um urso branco raro foi avistado e filmado por uma família nas montanhas rochosas do Canadá. As autoridades que gerem o parque pedem a quem passa na autoestrada para não parar e respeitar todos os sinais.

O avistamento ocorreu em abril, quando a família viu dois ursos, um deles branco, perto da autoestrada que cruza o Parque Nacional de Bunff, na província de Alberta.

A história foi partilhada nas redes sociais e replicada pelos jornais locais, a quem Cara Clarkson contou que seguia com o marido e os dois filhos quando viu os dois animais à procura de comida.

Mike Gibeau, considerado um dos maiores especialistas em ursos da América do Norte, disse que o urso branco é "extremamente raro".

"Desde que trabalho com ursos pardos, desde o início dos anos 80, nunca vi um urso pardo branco", afirmou ao jornal "St. Albert Today".

No entanto, excluiu tratar-se de um urso albino (ausência de pigmento na pele e pelos). "Não é um albino porque um albino é algo diferente", considerou após analisar as imagens captadas pela família.

Os especialistas, que sabem da existência do urso desde 2017, explicam que a cor se deve a um gene recessivo.

A notícia do avistamento gerou um enorme interesse de curiosos e as autoridades dos Parques do Canadá têm pedido aos condutores que não parem na autoestrada à procura do urso branco, e respeitem todos os sinais.

O vídeo dos animais tornou-se viral, o que tem gerado preocupação entre os que defendem a preservação das espécies.

"Estes animais de aparência incomum são caçados cruelmente por fotógrafos, e, quanto menos falarmos sobre eles, melhor", disse o biólogo Mike Gibeau ao jornal britâncio "The Guardian".