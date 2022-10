"Welcome to Britaly". Embaixador italiano em Londres critica capa do "The Economist"

JN/Agências Hoje às 23:18 Facebook

O embaixador de Itália em Londres, Inigo Lambertini, criticou, esta quinta-feira, a revista "The Economist" por alegadamente reciclar estereótipos sobre os italianos na capa da sua última edição com foco no caos político britânico.

Sob a manchete "Welcome to Britaly" ("Bem-vindos à 'Breitália'", em tradução simples), a capa apresenta a primeira-ministra britânica demissionária, Liz Truss, vestida de Britânia com um escudo feito de piza com as cores da bandeira italiana e um garfo com esparguete em vez de um tridente.

Heaven knows Italy is riddled with problems, but as a Britalian I find this Economist cover offensive.



The arrogance that led to the leap in the dark that was Brexit and the utter chaos that followed was very, very British. #britaly pic.twitter.com/gO9iKwcWCJ - Barbara Serra (@BarbaraGSerra) October 19, 2022

Ao enfatizar que gostou de ler a revista, Lambertini disse numa carta ao editor que a capa foi "inspirada no mais antigo dos estereótipos".

"Embora esparguete e piza sejam os alimentos mais procurados no mundo, como o segundo maior fabricante da Europa, para a próxima capa sugerimos que escolham uma alteração nos nossos setores aeroespacial, biotecnológico, automóvel ou farmacêutico", observou. "Qualquer que seja a escolha, lançaria um holofote mais preciso sobre Itália, levando também em conta a sua admiração não tão secreta pelo nosso modelo económico", acrescentou.