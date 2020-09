117 anos e 261 dias depois, Kane é a japonesa mais velha de sempre. E brindou com coca-cola

JN Hoje às 20:13 Facebook

O recorde de longevidade teve de ser assinalado de forma contida, devido à pandemia, mas não faltou coca-cola e diversão. Kane Tanaka é, desde sábado, a pessoa mais velha de sempre do Japão.

Em 2019 já tinha sido considerada pelo Guinness World Records a pessoa mais velha do mundo. No entanto, no passado sábado, Kane Tanaka conquistou mais um recorde: é, agora, a japonesa que mais anos viveu desde que há registo no país - 117 anos e 261 dias.

O anterior recorde de longevidade no Japão pertencia, segundo o The Japan Times, a Nabi Tajima, que morreu em abril de 2018 com 117 anos e 260 dias.

Kane Tanaka, que vive num lar de idosos em Fukuoka, não conseguiu celebrar o feito na companhia da família, devido à pandemia de covid-19, mas não deixou de brindar de forma especial, com a sua bebida preferida: coca-cola. Além dos refrigerantes, Kane também não resiste às maravilhas do chocolate e aos jogos de tabuleiro, que preenchem o seu dia a dia "feliz", garantem os familiares.

A super-centenária nasceu a 2 de janeiro de 1903, é a sétima de oito irmãos, casou aos 19 anos e geriu o restaurante de noodles da família quando o marido foi enviado para a guerra do Pacífico.