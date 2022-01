14 mortos e três feridos em deslizamento de terras na China

JN Hoje às 16:16 Facebook

14 pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência de um deslizamento de terras durante a construção de um centro de formação hospitalar na província chinesa de Guizhou, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

As causas do acidente, que ocorreu na noite desta segunda-feira, estão a ser investigadas, mas sabe-se, no entanto, que acidentes em contexto de trabalho são uma constante no país devido à negligência na aplicação das regras de segurança em locais de trabalho.

Um dos piores acidentes no país que há memória foi uma explosão, em 2015, num depósito de produtos químicos na cidade portuária de Tianjin, que tirou a vida a 173 pessoas, na sua maioria bombeiros e polícias.