140 pessoas receberam injeção de soro fisiológico em vez da vacina em França

Mais de 14 milhões de cidadãos em França já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, mas os hospitais franceses continuam a registar uma sobrecarga na assistência a infetados nas unidades de cuidados intensos. Engano em Reims levou 140 pessoas a receberem injeção de soro fisiológico em vez da vacina.

De acordo com as autoridades francesas, nas últimas 24 horas foram registados 220 mortos e 32.633 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Nas unidades de cuidados intensivos estão cerca de seis mil doentes.

Hoje o país superou os 14 milhões de vacinados com pelo menos uma dose de inoculação, o que representa cerca de 21% da população total.

Quase 5,5 milhões de cidadãos receberam as duas doses da vacina, ou seja, cerca de 8% da população.

No processo de inoculação nacional, esta semana foi registado um incidente num centro de vacinação na região de Reims, onde 140 pessoas receberam, por engano, uma injeção de soro fisiológico em vez de uma dose da vacina da Pfizer/BioNTech.

França está a cumprir a reabertura gradual de atividade ao fim do terceiro confinamento. Na segunda-feira, reabrem as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, seguindo-se as restantes a 3 de maio.

Desde que começou a pandemia, em março de 2020, o país totaliza 102.742 mortos e 5,4 milhões de infetados.