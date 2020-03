15 mil portugueses em exame nacional à Esquerda francesa

Alfredo Maia Hoje às 15:00 Facebook

Quando Nathalie Oliveira era pequena, a mãe reprimia-lhe o gesto de aproximar-se da porta da Meirie - a Câmara Municipal - de Metz, onde nasceu, há 42 anos.

O "maire" inspirava um temor que não compreendia. Quando foi eleita vereadora, em 2008, encheu-se de orgulho: integrava a primeira lista do Partido Socialista a quebrar a tradição de Direita em 200 anos de poder local na cidade. Também por isso está furiosa com "a falta de respeito pela democracia" no PS.

Nas eleições municipais de hoje, Nathalie, dirigente local do PS francês e da comissão política do PS português, concorre contra a lista apoiada pela organização nacional. Apesar de o candidato à nomeação (Thomas Scuderi) ter ganho há um ano por maioria absoluta, a direção, que "nunca pôs os pés aqui", diz, ao JN, suporta uma coligação (Unidos por Metz) que inclui ecologistas, radicais de Esquerda, PS e Partido Comunista Francês (PCF), liderada por Xavier Bouvet, "militante de Direita, mas filiado no PS há um ano...".