1,5 milhões de chineses confinados em cantão perto de Pequim

A China confinou, este domingo, cerca de um milhão e meio de pessoas numa zona próxima da capital, atingida por um novo surto de infeções de covid-19, que as autoridades descrevem como "sério e complexo".

O país tinha conseguido conter a evolução dos contágios pelo novo coronavírus, mas a deteção de mais de 300 novos casos na cidade em pouco mais de duas semanas alimentou receios de uma segunda vaga de contaminações.

As autoridades locais lançaram, entretanto, uma vasta campanha de testes, encerraram escolas, pediram aos habitantes de Pequim que fiquem na cidade, evitando deslocações para fora da capital, e confinaram vários milhares de pessoas em áreas residenciais consideradas de maior risco de contágio.

Hoje, segundo a agência France-Presse, as autoridades locais anunciaram o confinamento do cantão de Anxin, localizado a cerca de 60 quilómetros a sul da capital, na província de Hebei, onde foram detetados onze casos relacionados com o surto registado em Pequim. As indicações são de que apenas uma pessoa por família poderá sair uma vez por dia para comprar alimentos ou medicamentos.

O ministério da Saúde adiantou este domingo que a China diagnosticou 17 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 14 em Pequim. Todos os casos detetados na capital são de contágio local, sendo os restantes três oriundos do exterior e foram diagnosticados em diferentes partes do país.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registou 83.500 infetados e 4634 mortos.