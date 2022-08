200 anos da independência do Brasil: Emergência e afirmação de um país tropical

Fuga da Corte para o Rio de Janeiro, em 1807/1808, devido às invasões francesas, virou o império do avesso e ajudou a solidificar a ideia do Brasil independente consumada em 1822.

O culpado é Napoleão. Isto é uma "blague", mas é claro que, ao invadir a Península Ibérica, em 1807, o imperador francês precipitou todos os processos secessionistas na América Latina. O caso do Brasil é diferente dos outros. Assinalando-se agora o bicentenário da independência (7 de setembro), lembra-se a colónia que passou a ser reino, em 1815, voltou a ser colónia, em 1820, e não suportou a afronta. Mais do que do instinto de libertação, o Brasil nasceu do orgulho ferido.

Esse é um quadro conjuntural, mas há sempre questões estruturais a ter em conta. E a mais importante é a viragem na economia mundial suscitada pela Revolução Industrial, beneficiando a Inglaterra, eminência parda em todo este processo. Necessitada de pôr termo à economia protecionista de plantações no mundo colonial, introduzindo um livre-cambismo que lhe era favorável, a potência britânica ajudou, também, a dar aos brasileiros (portugueses do Brasil) protagonismo, autonomia e potencial de crescimento.