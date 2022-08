200 anos da independência do Brasil: Um descobrimento mútuo

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura Hoje às 07:49 Facebook

Não é necessário ser português para sentir deslumbramento perante o génio brasileiro. A criatividade brasileira - aquela particular combinação de raças, de línguas, de credos, de sons, e a energia extraordinária que essa mistura engendra - expande os limites do nosso universo, mostra que as potencialidades humanas são mais amplas. O fascínio e a sedução do Brasil tocam muitas pessoas em todo o Mundo: não é preciso ser português para sentir isso. Mas entre nós a afinidade é mais próxima, a relação é mais estreita. Falamos a mesma língua e, no entanto, o jogo das diferenças dá-nos de imediato uma noção expandida das possibilidades do português. Conhecer o Brasil é ficar a saber que, com os mesmos materiais, se podem fazer muito mais coisas. As nossas histórias estão tão entrecruzadas que o antigo presidente da República Mário Soares dizia que todos os portugueses deveriam poder conhecer o Brasil, porque isso os levaria a conhecer melhor e a gostar mais de Portugal.

Mas é necessário saber estar à altura desta espécie de orgulho. A singularidade do Brasil é também o resultado da violência da chegada dos europeus à América do Sul, do extermínio dos povos indígenas e do tráfico de seres humanos, arrancados da costa ocidental de África e vendidos como coisas. Processos históricos de alcance tão largo deixam feridas que atravessam os séculos e que estão até hoje vivas na sociedade brasileira. Temos, sobretudo, de estar à altura do nosso vínculo pela maneira como nos relacionamos hoje com os brasileiros que escolheram Portugal para viver. Nenhum outro povo tem uma presença tão forte no nosso país, e nunca antes tantos brasileiros tinham estado aqui. A nossa ligação, que é histórica, está hoje mais viva.