200 anos para maior independência, por favor

É preciso entender que a independência do Brasil diz respeito a um lado bastante incompleto do processo histórico que envolve os povos que vivem nesse território gigante.

De algum modo, várias são as nações originárias que perduram ali independendo dos padrões brancos e europeizados que enformam a maioria. Várias são as nações que não se interessam pela Língua nem pela Cultura dominante, procurando tão-só sobreviver na sua genuína condição de outra gente, livre em sua autodeterminação.

Se quisermos, os 200 anos dizem respeito a uma multidão de brasileiros, mas não a todas as pessoas legitimamente vivendo no território a que chamamos Brasil. Para algumas pessoas, Portugal é um ocupador ao qual escaparam, ao qual resistiram, até 1822, bem como seguem resistindo ao poder que, pela mesma inspiração, os segue castrando e matando. Importa-me muito esta questão quando parece que o Governo brasileiro se prepara para uma evocação saudosista onde o colonizador volta a estar no centro do suspiro, recebendo um pedaço cadáver de um rei como se de um efectivo chefe de Estado se tratasse.