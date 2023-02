23 de novembro de 1963: Presidente Kennedy morto com "bala na testa"

"Atingido em cheio com uma bala na testa", podia ler-se na primeira página do JN a 23 de novembro de 1963, um dia após a morte do então presidente dos EUA, John F. Kennedy, que foi assassinado a tiro enquanto desfilava lado a lado com a mulher, Jacqueline, no carro presidencial, em Dallas, no Texas.

"O presidente Kennedy caiu de face para baixo, no banco traseiro do automóvel", relatava o jornal, dando ainda conta dos graves ferimentos infligidos ao então governador do Texas, John Connally. Já a primeira-dama, que "com o vestido salpicado de sangue" acompanhou o marido ao hospital, saiu totalmente ilesa.

Atingido pelas balas dum assassino, Kennedy morreu hoje num hospital de Dallas, para onde foi transportado depois de ter sido ferido na cabeça

O 35.º locatário da Casa Branca, "a quem fizeram várias transfusões de sangue", acabou por não resistir e faleceu aos 59 anos, no hospital, cumprindo "uma coincidência trágica", assinalou o JN, ao lembrar que três presidentes norte-americanos tiveram anteriormente o mesmo fim.

O inesperado acontecimento causou "uma extraordinária emoção em todo o Mundo", podia ler-se na segunda página da edição diária, que já dava a conhecer o sucessor de Kennedy: Lyndon Johnson, até então vice-presidente do país.

Ao dar grande destaque a este momento histórico, o JN descrevia ainda os pormenores do crime - que ainda hoje provoca especulações -, dando a conhecer o principal suspeito. "Pouco depois do atentado (...), a polícia deteve um indivíduo de 24 anos, Lee Harvey Oswald. Quando o prenderam resistiu com vigor. Foi mais arrastado que a andar que a polícia o levou", lia-se.

No seguimento da investigação, as autoridades descobriram que o homem tinha sido agente dos serviços secretos cubanos e vivido na União Soviética, o que pode justificar as motivações, já que o legado de Kennedy enquanto presidente ficou marcado pela doutrina do anticomunismo, nomeadamente pelas tensões geopolíticas que alavancou durante a Guerra Fria e a Crise dos Mísseis de Cuba. Ficou ainda claro que Oswald atuou sozinho, contudo, nunca chegou a ser condenado, uma vez que foi assassinado por Jack Ruby - assunto que viria a ser esmiuçado nas edições seguintes do jornal.

A notícia da morte de uma das figuras mais emblemáticas da cena internacional também abalou Portugal. O Governo, à época encabeçado por Salazar, decretou luto nacional de três dias, como, de resto, ainda é habitual nestes casos. "Em sinal de pesar", o Executivo português deu ordens para que, durante o período fixado, fosse "colocada a meia haste a bandeira nacional em todos os edifícios públicos", informava o JN.