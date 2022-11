265 dias depois, mísseis caem em território polaco e deixam NATO em alerta

Embaixadores da NATO reúnem-se a pedido da Polónia devido a incidente que deixa Mundo em alerta.

No dia em que a Rússia lançou mais de 90 mísseis em várias cidades ucranianas, o alerta soou no Ocidente, principalmente nos países membros da NATO, quando ao final do dia de ontem caíram dois mísseis na vila polaca de Przewodów, a dez quilómetros da fronteira com a Ucrânia. A explosão matou duas pessoas, um agricultor e um funcionário, que estariam a pesar milho após a colheita.

O Governo polaco reuniu de emergência a Comissão de Segurança Nacional devido a uma "situação de crise", confirmando a informação algumas horas mais tarde. Após o encontro, a Polónia aumentou o nível de prontidão das forças armadas e a NATO começou a preparar para hoje, a pedido das autoridades do país, uma reunião ao abrigo do artigo 4.º, que obriga à realização de uma reunião de emergência, após a violação da "integridade territorial, independência política ou segurança" de um estado-membro.