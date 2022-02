A aldeia de ninguém tornou-se destino de "turismo do decadente"

Aceredo, povoado galego submerso com a construção da barragem do Alto do Lindoso, ficou a descoberto e atrai centenas de visitantes.

"Olhe, desculpe, para ir ver a aldeia, dá para ir com um carrinho de bebé?". Um pai português aborda a equipa de reportagem do "Jornal de Notícias" numa zona de estacionamento improvisada no cimo do caminho de terra batida que leva a Aceredo, o povoado galego submerso há 30 anos, após a construção da barragem do Alto Lindoso, e que a seca deixou à vista nos últimos meses. "Vale a pena? Não fazia milhares de quilómetros para ver", pergunta ainda, contando que foi de Ponte de Lima e que levou os dois filhos ainda crianças. Enquanto fala, um casal de portugueses chega e um grupo de motards troca impressões sobre a aldeia na beira da estrada.

Tem sido assim, dia após dia. Visitantes da Galiza e de Portugal, têm levado de novo vida à velha aldeia que o rio Lima encobriu em 1992 de forma súbita, após resistência até à última dos antigos habitantes. Observa-os, sentado ao volante da sua autocaravana, Eduardo Barros, que veio de manhã de propósito de Amares, distrito de Braga. "Um colega veio cá no domingo e disse-me que isto era muito bonito, muito bonito, mas para mim não é nada bonito. Pensei que era outra coisa. É um deserto", diz.