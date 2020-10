JN/Agências Hoje às 08:37 Facebook

Um astronauta norte-americano e dois cosmonautas russos da Estação Espacial Internacional regressaram esta quinta-feira à Terra, no Cazaquistão, depois de uma missão de 196 dias no espaço.

A nave Soyuz MS-16, com o norte-americano Chris Cassidy (NASA) e os russos Anatoli Ivanichine e Ivan Vagner (Roscosmos) a bordo, aterrou a cerca de 150 quilómetros a sudeste da cidade cazaque de Zhezkazgan, minutos antes das 3 horas da madrugada (4 horas em Portugal continental), de acordo com as imagens difundidas pela agência espacial russa.

Os três tripulantes permaneceram seis meses na Estação Espacial Internacional (EEI), onde ficaram os cosmonautas russos Serguei Rizhikov e Serguei Kud-Sverchkov, bem como a astronauta norte-americana Kathleen Rubins, que dão assim início à 64.ª missão a bordo da plataforma orbital.

Os tripulantes da Soyuz MS-16 realizaram 3136 órbitas à Terra, de acordo com a agência espacial norte-americana NASA.

Durante a missão na EEI, os três assistiram à chegada, em finais de maio, de Bob Benhken e Doug Hurley, a bordo da cápsula Cres Dragon da empresa de transporte aeroespacial SpaceX, do empresário Elon Musk.

Benhken e Hurley foram os primeiros astronautas da NASA a serem enviados para a EEI, a partir dos Estados Unidos e a bordo de uma nave e foguetão de fabrico norte-americano desde o fim do programa do vaivém espacial, em 8 de julho de 2011.

Os atuais três tripulantes na EEI, Rizhikov, Kud-Sverchkov e Rubins, vão assistir à chegada, prevista para 01 de novembro, da missão Crew-1 da SpaceX, que transportará os astronautas da NASA Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, e o japonês Soichi Noguchi