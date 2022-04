A coluna militar para leste, o pedido de trégua e o apoio à guerra de Moscovo

Ao 46.º dia de invasão fica o pedido do Papa Francisco para uma "trégua de Páscoa" pela paz na Ucrânia e o apoio à guerra do líder da Igreja Ortodoxa russa. Kiev diz ter identificado 5600 casos de supostos crimes de guerra e 500 criminosos de guerra russos.

- Imagens de satélite comprovam que a Rússia está a dirigir as suas forças para a ofensiva no leste e sul da Ucrânia, com 13 quilómetros de veículos militares em direção à região de Donbass.

Caravana militar russa Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/EPA

"A Ucrânia está pronta para as grandes batalhas. A Ucrânia tem de vencê-las, inclusive no Donbass", disse o assessor da Presidência ucraniana Mykhailo Podoliak, citado pela agência de notícias Interfax.

Num discurso no sábado à noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a agressão russa "não se destina a ser limitada apenas à Ucrânia" e que "todo o projeto europeu é um alvo para a Rússia".

- "Povo de ferro" é como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, elogia o povo ucraniano, um dia depois de uma visita surpresa a Kiev. "Está relacionado com o vosso trabalho, mas reflete a vossa mentalidade, uma verdadeira mentalidade que os ucranianos estão a mostrar ao resistir à terrível agressão russa", disse numa mensagem em vídeo.

-A procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, considerou o presidente russo Vladimir Putin como "o principal criminoso de guerra do século XXI" e afirmou ter identificado 5600 casos de supostos crimes de guerra, bem como 500 criminosos de guerra russos.

Acrescentou ainda que 1222 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev.

Uma nova vala comum foi encontrada perto da cidade de Buzova, na região de Kiev, disse o presidente da comunidade de Dmitrov, Taras Didych.

Kiev resiste Foto: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

- Em Mariupol, os bombardeamento russos impediram a retirada de civis através de vários corredores humanitários acordados entre os dois países.

A Cruz Vermelha anunciou que esteve cinco dias sem conseguir entrar em Mariupol devido aos intensos bombardeamentos. As autoridades ucranianas estimam que cerca de 100 mil pessoas permaneçam nesta cidade agora destruída, que antes da invasão tinha 430 mil habitantes.

Sete mísseis caíram de madrugada na região de Mykolayiv, cerca de 100 quilómetros a nordeste de Odessa.

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas durante um bombardeamento russo à cidade ucraniana de Severodonetsk.

O aeroporto de Dnipro foi bombardeado e ficou "completamente destruído", segundo Valentin Reznichenko, governador regional.

Aeroporto de Dnipro foi bombardeado Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

- O Papa Francisco pediu uma "trégua de Páscoa" pela paz na Ucrânia para acabar com "a loucura da guerra", durante a homilia do Domingo de Ramos, que representou o regresso de milhares de fiéis à praça de São Pedro, após a pandemia de covid-19.

- Por outro lado, o líder da Igreja Ortodoxa russa pediu união em torno do poder e de Putin. "Neste período difícil para a nossa pátria, que o Senhor ajude cada um de nós a ser um corpo, inclusive em torno do Governo, e que ajude o Governo a assegurar a sua responsabilidade perante o povo e a servi-lo com humildade e boa vontade, até ao ponto de dar a sua própria vida", disse o patriarca Kirill numa missa em Moscovo.

- O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirma que 1793 civis morreram (176 crianças) e 2439 ficaram feridos na Ucrânia em consequência da invasão russa.

Homenagem às crianças mortas na Ucrânia, em Helsínquia, Finlândia Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP

- O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) regista 4.503.954 pessoas refugiadas da Ucrânia, no que é o maior movimento de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Há ainda 7,1 milhões de pessoas deslocadas no interior do país.

- Portugal aceitou 29477 pedidos de proteção temporária de cidadãos ucranianos e estrangeiros residentes naquele país, desde o início da ofensiva russa, entre os quais há 10.332 menores.

- O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse ao jornal britânico "The Telegraph" que a Aliança Atlântica está a ponderar o estabelecimento de uma presença militar permanente na Europa de Leste para repelir uma possível invasão russa.

- O Kremlin está a recrutar pessoal militar fora de serviço desde 2012, para aumentar os efetivos, face ao elevado número de baixas que as tropas russas sofreram na Ucrânia, indicou o Ministério da Defesa do Reino Unido.