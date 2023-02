A "concorrência" entre mercenários russos e o vazio de voluntários pela Ucrânia

Em 12 meses, o PMC Wagner passou de grupo marcadamente secreto a um ator incontornável na "operação especial russa" na Ucrânia. A importância dos mercenários nesta guerra é tal que Moscovo criou um grupo paramilitar para fazer concorrência aos homens de Prighozin, o ex-chef de Putin que parece ter aspirações a chefe do Kremlin. Enquanto Moscovo apoia ainda um terceiro grupo, cuja presença foi descoberta recentemente, do lado ucraniano é apenas conhecido um alegado movimento organizado de voluntários, entre muitos defensores da liberdade que lutam por Kiev.

Mina anti pessoal associada ao Grupo Wagner, em Tripoli, Líbia Foto: AFP

A presença do Grupo Wagner na Ucrânia ganhou visibilidade cerca de um mês após a invasão russa, quando foi notória a ponte aérea entre África, onde estes mercenários há anos distribuem cartões de visita de Moscovo, e a Rússia, a caminho da guerra em casa do vizinho. Mas os homens de Evgeny Prighozin, um oligarca russo que cresceu à sombra do eucalipto Putin, com negócios variados na órbita estatal, operam na Ucrânia desde 2014, aquando da anexação russa da Crimeia e das primeiras ações de desestabilização no terreno ucraniano.