A "decisão certa" de invadir a Ucrânia, os 21 mil civis mortos e as crianças violadas

Dia marcado pela ameaça do uso de armas químicas em Mariupol. Nesta cidade, cuja resistência ucraniana pode estar por dias, já terão morrido 21 mil civis, segundo revelou a autarquia local. Zelensky voltou a dar voz às atrocidades da guerra, afirmando que centenas de crianças foram violadas por soldados russos desde o início da ofensiva. Mas para Putin, a "operação militar" tem apenas "objetivos nobres". O resumo do 48.º dia de conflito.

- O fundador do regimento Azov da Ucrânia, Andrei Biletsky, acusou as tropas russas de usarem substâncias químicas em Mariupol, causando três feridos. Substância venenosa terá sido largada por um drone na fábrica Azovstal, na cidade portuária, cercada há semanas.

- Dados da Universidade de Yale, que analisou a resposta de mais de mil empresas desde o início da invasão da Ucrânia, revelam que mais de 600 encerraram ou reduziram a sua atividade na Rússia.

- As Forças Armadas russas reivindicaram esta segunda-feira a morte de pelo menos 50 soldados ucranianos que, segundo Moscovo, tentaram fugir da cidade sitiada de Mariupol.

- Documentos dos Pandora Papers revelaram que o oligarca russo Suleiman Kerimov conseguiu esconder a fortuna, imóveis de luxo e movimentar centenas de milhões de euros apesar de ser alvo de sanções internacionais. Saiba como aqui.

- Vladimir Putin disse, esta terça-feira, que a invasão russa à Ucrânia foi a "decisão certa" e que serão alcançados "objetivos nobres", deixando acusações a Volodymyr Zelensky.

- As forças russas intensificam hoje o cerco a Mariupol, enquanto Kiev se prepara para uma grande ofensiva no leste. A população da região do Donbass está em fuga, para evitar o ataque russo.

- Já fugiram da Ucrânia 4.615.830 pessoas desde a invasão da Rússia, a 24 de fevereiro, mais de metade das quais foram recebidas pela Polónia, anunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). São mais 68 mil ucranianos do que o contabilizado até segunda-feira.

- As autoridades da região de Kiev já contabilizaram 400 civis mortos em Bucha, onde se verificaram massacres, revelados após a retirada das tropas russas daquela cidade e de outras localidades nos arredores da capital da Ucrânia.

- O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou esta terça-feira "centenas de casos de violações" registados em áreas que estiveram sob ocupação do exército russo, "incluindo meninas menores de idade e crianças muito pequenas".

- Mais de 870 mil ucranianos regressaram a casa desde o início da guerra, incluindo mulheres e crianças, anunciou esta terça-feira o serviço de guarda fronteiriça da Ucrânia.

- O presidente da autarquia de Mariupol afirmou esta terça-feira que a estimativa mais recente aponta para 21 mil civis mortos na cidade portuária.

- Há novas imagens, resultantes de uma visita organizada pelas forças russas, da destruição do teatro atacado a 16 de março na cidade portuária de Mariupol. Pelo menos 300 pessoas terão morrido neste bombardeamento. Veja-as abaixo.

- As negociações entre Kiev e Moscovo para garantir um acordo de paz são "extremamente difíceis", considerou hoje o conselheiro da presidência ucraniana Mykhailo Podoliak, depois de Vladimir Putin ter denunciado a "falta de coerência" dos ucranianos.