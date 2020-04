A Europa nunca teve um ano tão quente como o de 2019

Emanuel Carneiro Hoje às 09:50 Facebook

Foram registadas temperaturas três a quatro graus centígrados mais altas do que o normal, com ondas de calor a bater recordes em França e na Alemanha.

O ano passado foi o mais quente na Europa desde que há registos, com períodos de excecional calor em fevereiro, junho e julho e um dos novembros mais chuvosos de que há memória, revela o relatório "European State of the Climate". O documento indica, igualmente, que 11 dos 12 anos mais quentes no continente europeu ocorreram nas duas últimas décadas.

No verão, a Europa central experimentou a seca, mas, no fim do ano, choveu quatro vezes mais do que usual nos países mais ocidentais e do sul.