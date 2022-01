"A Europa perdeu um europeísta, nós perdemos um amigo". As reações à morte de Sassoli

JN/Agências Hoje às 08:27 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi a primeira a reagir à morte do líder do Parlamento Europeu, aos 65 anos. David Sassoli estava há mais de duas semanas internado num hospital italiano, na sequência de uma disfunção do sistema imunitário.

"Entristece-me profundamente a morte de um grande europeu e italiano", escreveu Ursula von der Leyen noTwitter.

"David Sassoli era um jornalista apaixonado, um extraordinário presidente do Parlamento Europeu e, sobretudo, um querido amigo. Os meus pensamentos estão com a sua família. Descansa em paz, caro David", acrescentou.

O presidente do Conselho Europeu também expressou tristeza e comoção após a morte do líder do Parlamento Europeu.

"Sinto-me triste e comovido após o anúncio da morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli", escreveu Charles Michel no Twitter.

"Sentimos a falta do seu calor humano, da sua generosidade, da sua simpatia e do seu sorriso. Sinceras condolências à família e amigos", acrescentou.

O vice-presidente do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), Paulo Rangel, afirmou esta terça-feira que a Europa perdeu um europeísta com a morte do líder do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Numa no Twitter, Paulo Rangel disse que David Maria Sassoli, "o presidente europeísta e humanista, era um colega atento, humano".

"O homem da comunicação e da cultura, sempre pronto a fazer pontes. A Europa perdeu um europeísta, nós perdemos um amigo", escreveu Paulo Rangel.