A foto do dia é esta: um homem negro a levar às costas um apoiante de extrema-direita

Aconteceu no sábado em Londres: um manifestante do movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) levou para longe da multidão um contra-manifestante de extrema-direita ferido durante os protestos.

As fotos mostram um homem negro a levar pelo ombro um homem branco, no meio de um protesto contra o racismo, em Londres. Podia ser muita coisa, mas é só uma, explicada pelos fotojornalistas da agência Reuters e da France-Presse que captaram o momento: o manifestante levava nos ombros, para junto da Polícia, um contra-manifestante, apoiante da extrema-direita, que tinha ficado ferido durante a manifestação na capital inglesa, ontem palco de confrontos entre ativistas do "Black Lives Matter" e apoiantes de extrema-direita.

O protagonista das imagens chama-se Patrick Hutchinson, treinador de atletismo. "Hoje salvámos uma vida. Não é pretos contra brancos, mas sim toda a gente contra racistas. Protegemo-nos uns aos outros e a quem precisa de nós", escreveu no Instagram, que se encheu de palavras elogiosas à atitude de um homem negro a proteger outro que, presumivelmente, pela ideologia que defende, incita ao racismo e xenofobia.

De acordo com o tabloide britânico "Daily Mail", o homem terá sido espancado por alguns manifestantes.