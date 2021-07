"A guerra mudou". Revelados documentos dos EUA sobre a variante delta

JN/Agências Ontem às 22:50 Facebook

A variante delta é tão contagiosa como a varicela, provavelmente provoca uma doença mais grave e os casos entre vacinados podem ser tão transmissíveis como entre não vacinados, segundo documentos norte-americanos.

Documentos dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, revelados pelo jornal "The Washington Post" e verificados pela AFP, ressaltam que "a guerra mudou" por causa da variante delta.

Uma das conclusões mais relevadoras é que os surtos em pessoas vacinadas são altamente contagiosos, de acordo com dados de estudos anteriores e uma nova análise de um surto em Provincetown, Massachusetts.

Os especialistas baseiam-se num número chamado "limiar do ciclo" (CT), que indica quanta carga viral uma pessoa tem. Quanto menor o número, maior será a carga. Em Provincetown, "não houve diferença nos valores médios de CT em casos vacinados e não vacinados", segundo os documentos.

Os CDC divulgaram esta sexta-feira um relatório preliminar sobre um evento de supertransmissão, no qual quase três quartos das pessoas estavam vacinados. O surto coincidiu com as festividades de 4 de julho, com uma quantidade de infetados que disparou para 900.

Porém, ao contrário de outros surtos, houve apenas sete hospitalizações, segundo o site "MassLive", e nenhuma morte foi registada até à data.

"Este é o ponto-chave que é parte do motivo pelo qual os CDC mudaram a sua orientação", disse à AFP Celine Gounder, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Nova York. "Na realidade, não é tanto pela própria proteção: como uma pessoa vacinada, se tiver uma destas infeções, pode ter sintomas leves ou nenhum sintoma. No entanto, com base no que estamos a ver, pode ser contagioso para outras pessoas".

O documento dos CDC também indica que as infeções não são tão raras quanto se pensava anteriormente. Atualmente existem "35 mil infeções sintomáticas por semana entre 162 milhões de americanos vacinados".

Tão transmissível como a varicela

Ao olhar para outros países, percebe-se que, embora o vírus original SARS-CoV-2 fosse tão contagioso como uma gripe comum, todos os infetados com a variante delta infetam outros oito, o que a torna tão transmissível como a varicela, mas menos do que o sarampo.

Relatórios do Canadá e da Escócia também sugerem que a variante pode ser mais grave, com maior probabilidade de levar à hospitalização. Também em Singapura foram registadas maiores índices de internamentos e mortes.

As estimativas da eficácia da vacinação variam por país, mas os CDC consideram que o risco de doença grave ou morte é reduzido em 10 vezes ou mais nos vacinados e o risco de infeção é reduzido em três vezes ou mais, o que equivale a uma eficácia de pelo menos 90% contra casos graves e mortes e pelo menos 67% contra infeções.