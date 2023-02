A guerra será longa e a NATO não deve intervir 

Cresceu o pessimismo quanto à duração do conflito. Mas, se este se alargar, 64% defendem que Portugal deve enviar os seus militares para a Ucrânia.

Um ano depois da invasão da Rússia à Ucrânia, os portugueses estão mais pessimistas quanto ao tempo que a guerra ainda vai durar: 59% apontam para mais de um ano a ferro e fogo, de acordo com uma sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF. Há poucas dúvidas quanto a quem é o principal responsável pelo conflito (86% acusam Moscovo), mas são cada vez mais os que apoiam a decisão da NATO de não intervir diretamente (62%). No entanto, e na hipótese de esse agravamento se verificar, são também quase dois terços (64%) os que defendem o envio de tropas portuguesas para a Ucrânia.

É quando os portugueses são confrontados com a duração da guerra que as diferenças entre o resultado de sondagens anteriores e a atual são mais evidentes. Em abril do ano passado, dois meses depois do início da guerra, a maioria dos inquiridos (53%) ainda acreditava que tudo estaria terminado em menos de um ano. Agora, os "otimistas" são apenas 22%. O pessimismo alastrou (59% dizem que haverá guerra para lá de fevereiro de 2024), em particular entre os homens.

São também os homens os que mais apoiam a decisão da NATO de não intervir diretamente na guerra (ainda que a diferença para as mulheres se fique sobretudo a dever ao facto de muitas se refugiarem numa resposta neutra). Em abril do ano passado, 52% dos portugueses já estavam de acordo com a tentativa de evitar um confronto em larga escala com a Rússia; agora, e depois de várias ameaças de Putin sobre o eventual recurso a armas nucleares, são ainda mais (62%), sendo que o apoio vai aumentando com a idade (74% entre os inquiridos com 65 anos ou mais).

Tropas no terreno

Apesar do apelo maioritário à contenção, perguntou-se o que deveria fazer Portugal, no caso da escalada da guerra implicar uma intervenção da aliança militar ocidental no terreno. E a resposta é igualmente clara: 64% entendem que, nesse cenário (improvável nesta altura), deveriam ser enviadas para a Ucrânia tropas portuguesas, mais que os 51% de julho do ano passado. Note-se que a defesa do envio de tropas portuguesas é maioritária em todos os segmentos (geografia, género, idade, classe social) da amostra. Encontra-se uma única exceção quando se cruzam os resultados com o voto nas últimas eleições legislativas: 59% dos eleitores comunistas rejeitam a hipótese de um envolvimento de tropas portuguesas.

São também os comunistas os que mais se desviam da quase unanimidade quanto ao principal responsável por esta guerra: 23% dos eleitores da CDU apontam o dedo aos Estados Unidos, ainda que 69% responsabilizem a Rússia. Se considerarmos a totalidade da amostra, são 86%, praticamente a mesma percentagem de março do ano passado, e os mesmos 4% a responsabilizar os norte-americanos.

Apoio aos ucranianos

Um dos parâmetros em que se nota uma evolução na opinião dos portugueses é no que diz respeito à ajuda da União Europeia (e, portanto, de Portugal) ao povo ucraniano. Em março do ano passado, e depois das primeiras sanções à Rússia e dos anúncios de apoio em equipamento militar, 51% achavam que era suficiente. Vários pacotes de sanções e de ajuda militar depois, são agora 60%.Mas são ainda 40% os que entendem que o que se está a fazer é insuficiente. E quando se pergunta a estes últimos o que falta, quase metade defende o agravamento das sanções ao regime de Putin (46%), dividindo-se os restantes pelo pedido de uma intervenção no terreno por parte dos exércitos europeus (28%), com destaque para os habitantes da Região Norte (38%); e por um aumento do apoio ao acolhimento de refugiados (27%), com destaque para as mulheres e os mais jovens.

NÚMEROS

63%

Dois terços dos inquiridos defendem a constituição de um exército comum da União Europeia (menos cinco pontos percentuais que em março do ano passado). Em particular os homens e os que têm 50 a 64 anos (70%).



68%

São cada vez mais os que encontram na tentativa de recuperar o controlo e influência nos territórios da antiga União Soviética a principal motivação para a invasão. Ao contrário, são menos os que a explicam como uma tentativa de impedir a adesão da Ucrânia à NATO (13%).



61%

Para além de preverem que a guerra vai durar mais de um ano, uma maioria de portugueses acha que a situação vai piorar, com destaque para os homens e os que têm 50 a 64 anos (70%). São poucos os que acreditam que a situação vai melhorar (8%).