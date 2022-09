A guerra vai lá atrás. "A rainha Isabel II aproximou-nos"

Rita Salcedas, em Londres Ontem às 22:15 Facebook

Irlandeses em Londres lembram atrocidades cometidas durante a guerra anglo-irlandesa, mas salvam a monarca.

Um irlandês entra no bar. A seguir não vem uma anedota, até porque a hora não é de risota no London Irish Centre, a maior instituição de solidariedade irlandesa estabelecida no Reino Unido desde os anos 50, quando nasceu para prestar apoio aos imigrantes que vieram ajudar a reconstruir Londres depois da Segunda Guerra. Numa esquina da zona de Camden, popular refúgio de culturas alternativas no norte da capital, uma bandeira verde, branca e laranja, com três faixas verticais, erigida ao cimo de uma escada anuncia o ponto de encontro da comunidade irlandesa na cidade.

Por baixo dela, parados nos degraus, alguns jovens trocam impressões sobre o teste que acabam de fazer ali mesmo. Um exame de admissão ao curso de Medicina em Itália que, se a uns deu vontade de chorar, a Daniel abriu o apetite para uma "pint" no bar do centro, onde um jovem com uma t-shirt dos Beatles lê um livro sentado junto a um cartaz dos Dubliners pendurado na parede - como que, por acaso semiótico, a representar a aproximação anglo-irlandesa que à falecida monarca será devida.