A história da jovem espanhola com sete doenças raras. "Não tenho um amanhã"

Noah Higón, de 21 anos, padece de sete doenças raras. No meio de uma vida passada entre hospitais, teve tempo de escrever um livro sobre o que tem sofrido e frequenta dois cursos de licenciatura, na Universidade de Valência.

Aos dez anos, foi informada de que tinha síndrome de Ehlers Danlos. Aos 16 anos, a síndrome de Wilkie e a síndrome do quebra-nozes. Aos 17 anos, descobriu que também sofria de gastroparesia. Aos 18 anos, a síndrome de Raynaud e aos 20 a síndrome da veia cava inferior e, para completar, a de May-Thurner.

"Toda a minha adolescência, e o início da minha idade adulta, foi passada entre paredes brancas e médicos", desabafa Noah Higón, que reduziu a escrito as dores, os dramas e os sonhos dos últimos anos, no livro "De que dor são os teus olhos", publicado em Espanha na semana passada.

"Quase todo o livro foi escrito em diversos hospitais. É aí que me saem novas ideias, me renovo e fortaleço", comentou a jovem espanhola. "As salas de espera irradiam mais luz do que muitos possam pensar", justifica Noah, em declarações à Agência de Notícias Servimedia.

Não tenho amanhã, sempre vivi sem saber se tenho um amanhã

O livro começou a ser desenhado nas redes sociais, onde Noah se apresenta como @nh487. Tem um canal de Youtube, uma conta no Twitter e um perfil no Instagram.

Em entrevista à agência de notícias espanhola EFE, Noah explica que, aos 15 anos, decidiu expor nas redes sociais "o bom, o mau, o regular" de uma vida de doente. Quis "mostrar todas as faces da moeda e o que significa viver com uma doença assim, mostrar a parte humana", o que fez as pessoas simpatizar com ela.

"Na vida, chega sempre um ponto de mudança, em que se avança ou se afunda", diz, acrescentando que aprendeu a apreciar momentos como tomar um refresco com a mãe. "Não tenho amanhã, sempre vivi sem saber se tenho um amanhã", desabafa Noah.

"Sobreviver tornou-se o meu destino e, desde o primeiro momento, soube que essas experiências não mereciam permanecer na gaveta", contou Noah, na apresentação do livro, no dia 7 de fevereiro, no Hospital da Fé, em Valência, onde passou muitos dias e noites.

"Este livro mostra o amadurecimento de uma menina que nunca pôde ser uma menina, uma adolescência que nunca teve adolescência e uma mulher que tenta converter-se em mulher", resumiu, na entrevista à EFE.

"Não sou tão forte como a minha filha", confessa a mãe de Noah

Susana, a mãe de Noah, confessa que tem muitas dificuldades em viver com a incerteza. "A minha vida é um desespero constante. Não sou tão forte como a minha filha", desabafa, ao recordar o doloroso processo que foi ver a filha a ser apanhada pelas doenças, uma atrás doutra, entre a infância e a adolescência.

"Foi muito duro porque não se sabia nada", disse, recordando as quatro operações a que Noah foi sujeita. "Abriam-na e fechavam-na e ia ficando cada vez mais debilitada. Diziam que era da cabeça, que era psicológico, mas não era bem assim", acrescentou Susana.

Tina Girbés, subdiretora de Cuidados, Investigação e Docência do Departamento do Hospital da Fé, em Valência, diz que uma das coisas que mais a fascina na jovem "é a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força imensa" que demonstra.

"Tocou o mais profundo da desesperança, de sentir a morte tão perto e, mesmo assim, grita que está viva, que quer viver. Tem uma vida cheia de projetos pessoais e coletivos", acrescenta Girbés.

Uma paciente ativa, que não conta a vida de vitimização

Noah vê-se mais como "uma paciente ativa", aquela que não esconde os momentos de "fraqueza, raiva e dor", explica. "Uma paciente que não conta a vida de vitimização, mas de realismo. Que mostra ao mundo o que significa viver, viver e sobreviver com esse tipo de patologia", diz.

"A minha realidade é a que é, isso não implica que não tenha 21 anos, que como tal queira viver como uma rapariga de 21 anos", diz Noah, que aprendeu a desfrutar "das pequenas coisas" e alerta aqueles "que têm tudo e não saboreiam devidamente a vida".

A cursar duas licenciaturas na Universidade de Valência, Direito e Ciência Política, alimenta o sonho de ser politóloga e jurista e admite que tem dificuldades em conciliar a agenda, entre as salas de aula e as salas de tratamento nos hospitais.