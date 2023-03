A história de Nicole Aunapu, a primeira mulher indígena a passear no espaço

Nicole Aunapu Mann foi a primeira mulher de origem indígena a dar um passeio no espaço. Um marco para a história das minorias americanas, que conheceu novo "passo de gigante" este fim de semana, quando a astronauta californiana comandou o regresso à Terra de uma equipa que esteve cinco meses na Estação Espacial Internacional.

As linhas mais marcantes da vida de Nicole Aunapu Mann começaram a ser escritas a 5 de outubro de 2022, tremidas pela força da propulsão que a levou para o espaço a bordo da nave SpaceX, como membro da Tripulação-5, numa missão da NASA à calma distante da Estação Espacial Internacional (EEI). A subida até ao ponto mais alto de uma carreira que teve sempre o céu como horizonte e mais além.

"Estou muito orgulhosa", disse Nicole Aunapu Mann, em declarações ao jornal britânico "The Guardian", antes da partida para a EEI, em outubro de 2022. "É importante celebrar a diversidade e comunicar de verdade com as novas gerações", acrescentou a astronauta, quando se preparava para cinco meses de missão científica a cerca de 400 quilómetros da Terra, num pontinho alaranjado brilhante que passa todos por cima das nossas cabeças dezena e meia de vezes por dia, ainda que não olhemos para cima.