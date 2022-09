"A História pode repetir-se", alerta Jair Bolsonaro

No dia da celebração do bicentenário da independência, o presidente citou o Golpe Militar de 1964 e aproveitou para fazer campanha eleitoral.

O bicentenário da independência do Brasil foi, esta quarta-feira, festejado com pompa e circunstância em Brasília e no Rio de Janeiro. Porém, ficou marcado pelo clima de instabilidade que se vive a um mês das eleições. Junto à Esplanada dos Ministérios, e acompanhado pela mulher, Jair Bolsonaro integrou o desfile militar - o segundo ao longo do mandato, já que em 2020 e 2021 as cerimónias foram mais singelas devido à pandemia -, mas antes fez um discurso, no qual referenciou datas que assinalam marcos de tensão política na História do Brasil, sem deixar de lado o ambiente de campanha eleitoral.

"Seguramente passamos por momentos difíceis, a História nos mostra. 22, 35, 64, 16 e 18. Agora em 22. A História pode repetir-se. O bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo e o nosso povo acredita em Deus", referiu o presidente, citado pela imprensa brasileira, que é candidato a um segundo mandato presidencial, no entanto, tem-se mantido atrás de Lula da Silva em todas as sondagens divulgadas.