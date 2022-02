"A minha vontade é pegar numa arma e ir lutar"

Jovem casal de ucranianos pensa em voltar para o país e defender a pátria. Em 2014, Iryna Shcherbatyuk já tinha sido voluntária e deu apoio aos militares em combate, tal como às famílias que perderam tudo.

Lado a lado, com o namorado, Iryna Shcherbatyuk, que fala português perfeitamente - uma habilidade que aperfeiçoou nos últimos 20 anos -, admite que ainda "não consegue processar o que está a acontecer. Isto parece um filme de terror". Com o símbolo do exército ucraniano tatuado no antebraço esquerdo, a jovem avança que está pronta para lutar.

Mais calado e ausente nos pensamentos, há pouco tempo, Stanislav Bondarenko mostrava-se reticente em apresentar-se ao serviço militar do país, mas a cada dia que passa essa necessidade revela-se mais evidente. Já Iryna, nunca teve dúvidas. Depois de em 2014, após a anexação da Crimeia, os russos invadirem a zona leste da Ucrânia, viu a sua veia resiliente vir ao de cima. A passar férias na terra natal sentiu a necessidade de permanecer. Deparando-se com um cenário de conflito, onde as carências surgiam por todos os lados, a jovem que agora tem 28 anos, deixou-se ficar por três meses. Não esteve na linha da frente de combate, mas juntamente com outros voluntários foi recolhendo bens, alimentos, medicamentos e dinheiro para aqueles que estavam a lutar pelo país.