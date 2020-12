A nova variante do vírus também já chegou a Espanha

JN/Agências Hoje às 11:38 Facebook

A Direção-Geral de Saúde Pública de Madrid confirmou, este domingo, a existência de quatro casos confirmados de infeção com a nova variante britânica do novo coronavírus.

Os quatro casos confirmados de infeção da nova variante do vírus foram detetados em quatro cidadãos que viajaram do Reino Unido para Espanha. Segundo as autoridades espanholas, há ainda outros três casos suspeitos nos quais o genoma do vírus está a ser sequenciado.

A informação foi avançada pelo vice-ministro da Saúde Pública e do Plano Covid-19, Antonio Zapatero, na conferência de imprensa sobre a evolução da situação epidemiológica na região.

A nova variante do coronavírus detetada em Inglaterra tem gerado preocupação na comunidade científica, embora sem provas de que seja mais letal ou tenha impacto na eficácia das vacinas.

Novas variantes já foram observadas desde que o novo coronavírus SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas a estirpe mais recente levou vários países europeus a suspenderem voos e transportes marítimos oriundos do Reino Unido.

O Governo português também restringiu a entrada no país de passageiros de voos provenientes do Reino Unido a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal.