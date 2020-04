A pandemia pôs os maus a praticar o bem... por interesse

Jesús Chueca Hoje às 09:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Gangues das favelas, máfias italianas, maras salvadorenhas, cartéis mexicanos... Cresce a lista de novos solidários com a população mais afetada pelas medidas de contenção da epidemia de Covid-19.

A expansão do coronavírus pelo Mundo obrigou a maioria da população a fazer uma adaptação rápida às novas rotinas. Os criminosos tampouco conseguiram fugir à pandemia e mudaram drasticamente a atividade: da ilegalidade, passaram para a ajuda à população mais prejudicada pelos efeitos do novo coronavírus.

A máfia italiana entrou em cena para repartir alimentos porta a porta, os gangues das favelas do Rio de Janeiro assumiram a gestão local da pandemia para evitar que o vírus se espalhe pelas suas vielas labirínticas, as maras salvadorenhas passaram a policiar o confinamento, há relatos de ajuda alimentar dos cartéis mexicanos.

Os gangues das Favelas

Face à gestão errática das autoridades brasileiras - com o presidente a puxar para um lado relaxado e os estados para outro mais rigoroso -, os grupos criminosos decidiram agir por sua conta. Em favelas com milhares de habitantes em péssimas condições de salubridade, as ambulâncias não costumam chegar a tempo em caso de emergência. Era preciso uma atenção mais próxima, até porque a intensa circulação de pessoas se manteve. Graças a doações anónimas, nasceu a iniciativa de alugar ambulâncias preparadas para cuidados intensivos e contratar profissionais de saúde.

E, para um controlo mais efetivo, foi criada a figura de "presidente de rua", a quem cabe vigiar as 50 famílias mais próximas. Qualquer pessoa que apresente sintomas de Covid-19 avisará o "presidente", que convocará as ambulâncias e médicos contratados. Paralelamente, foi implementada a distribuição de alimentos porta a porta e uma organização de mulheres começou a fabricar máscaras para distribuir por ali.

As Máfias italianas

A crise sanitária fez também ressurgir a máfia italiana. Apesar de o Norte do país ser a zona mais afetada pelo coronavírus, o Sul sente mais diretamente os efeitos da emergência sanitária e muitas famílias não conseguem abastecer-se de alimentos. Esta situação de alarme tem sido aproveitada pelas máfias napolitana (Camorra) e siciliana (Cosa Nostra) para exercer o bem: distribuir alimentos às famílias mais desfavorecidas. Mas estas atitudes solidárias podem esconder outro propósito: através da ajuda que agora estão a dar, esperam ser retribuídas com um maior apoio popular quando tudo isto terminar.

"Há muitas famílias desesperadas e as máfias estão a oferecer empréstimos com o objetivo de controlar empresas inteiras para depois as famílias serem obrigadas a pagar a dívida em votos ou dinheiro", analisa Nicola Gratteri, procurador da região do Catanzaro e especialista nas máfias, ao diário espanhol "El Confidencial".

As maras salvadorenhas

Uma prática replicada em El Salvador, onde as maras, ou pandilhas, "importadas" de Los Angeles por força de deportações massivas de criminosos pelos EUA, impuseram, algumas vezes violentamente, o recolher obrigatório para garantir o respeito pelo confinamento - como fizeram os gangues brasileiros - e deixaram de cobrar a "renta" aos comerciantes, garantindo que mantêm o controlo apertado que instalaram nos seus bairros. E isto perante o absoluto silêncio do Governo.

Além disso, algumas maras copiaram a máfia italiana e ajudam a repartir alimentos à população. A mudança de azimute refletiu-se... nas estatísticas da criminalidade: 65 homicídios em março contra 114 em janeiro.

Os cartéis mexicanos

Uma caixa de cartão com a efígie do narcotraficante El Chapo, um saco com o nome de um grupo, comida dentro, ou bens de primeira necessidade. As imagens circulam há semanas na Internet e mostram o mundo do crime a adiantar-se no apoio à população mexicana, em mais uma demonstração de poder, comparável à das maras salvadorenhas. E com a devida propaganda à mistura, como se se tratasse de uma campanha eleitoral...