A população mais alta do Mundo está a encolher, mas não se sabe porquê

Os Países Baixos têm a população mais alta do planeta, mas novos dados sugerem que a altura dos neerlandeses está a diminuir e os cientistas querem saber porquê.

Com homens com uma média de 1,83 metros e mulheres com 1,68 metros de altura, os habitantes dos Países Baixos continuam a ser a população mais alta do Mundo. Porém, o crescimento que levou o país ao topo dos gráficos globais durante décadas parece ter estagnado.

Num relatório divulgado na sexta-feira, com novos dados baseados numa série de estudos feitos com 719 mil holandeses com idades entre 19 e 60 anos, o Governo afirmou que, ao longo do último século, os holandeses cresceram, mas, desde 1980 esse crescimento parou. Segundo o "The Washington Post", as mulheres holandesas nascidas em 2001 são, em média, 1,27 centímetros mais baixas do que aquelas nascidas em 1980. Já a diminuição dos homens é de um centímetro.

Os especialistas acreditam que a redução se relaciona, em parte, com o "aumento da imigração de novos grupos populacionais mais baixos e das crianças nascidas dessas populações nos Países Baixos".

Um mistério por desvendar

Ainda assim, essa justificação não explica porque é que o crescimento também estagnou nas gerações em que ambos os pais ou nas gerações em que os quatro avós nasceram nos Países Baixos. "Os homens sem histórico de migração não ficaram mais altos e as mulheres sem histórico de migração mostram uma tendência de queda", acrescentam as estatísticas mais recentes.

Os cientistas sugeriram porém uma série de possíveis explicações para o fenómeno, incluindo as ramificações económicas da crise financeira de 2007, o aumento do consumo de alimentos menos saudáveis ou mesmo uma mudança da carne para dietas à base de plantas. No entanto, todas as teorias ainda não são conclusivas.

Majid Ezzati, especialista em saúde ambiental global do London Imperial College, afirmou, ao "The Guardian", que seriam necessários mais alguns anos de dados para confirmar se os holandeses estão a entrar numa nova tendência. Segundo o perito, se isso se confirmar, provavelmente resumir-se-á à nutrição. Ezzati explicou ainda que um programa holandês de leite escolar foi considerado um dos motivos pelos quais a população cresceu tanto nas últimas décadas. Nos últimos anos, porém, a procura por "fast-food " disparou.

Porque é que os holandeses são tão altos?

Há vários anos que os cientistas tentam descobrir porque é que os holandeses são a população mais alta do mundo. Há estudos que sugerem que a experiência holandesa foi impulsionada pela seleção natural: as pessoas que tinham mais filhos eram homens altos e mulheres de estatura média. Em comparação com as populações noutros países, onde geralmente tendiam a ter menos filhos, as mulheres holandesas mais altas também tinham mais filhos, passando os seus genes de geração em geração.

Há, no entanto, uma diferença notavelmente grande de altura entre as pessoas do norte e do sul dos Países Baixos. Os homens da Frísia, no norte, sempre desfrutaram de uma vantagem de 3 a 3,5 centímetros sobre os seus compatriotas em Limburg, no sul. Nas mulheres, a diferença é de cerca de três centímetros.

Segundo os especialistas, estes estudos são importantes porque, geralmente, as pessoas mais altas vivem mais tempo e é menos provável que tenham gravidezes difíceis ou desenvolvam doenças cardíacas ou respiratórias. Pessoas mais altas também podem ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso nos estudos.