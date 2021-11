A que se deve a nova crise migratória na fronteira Bielorrússia-Polónia?

José Miguel Gaspar Hoje às 19:04 Facebook

Milhares de migrantes do Médio Oriente chegam à região gelada entre os dois países e tentam entrar ilegalmente na Europa através da Polónia. A nova crise parece estar a ser espoletada pelo regime de Lukashenko, que se estará a vingar, assim, das sanções levantadas pela União Europeia.

Quem são os migrantes e vêm de onde?

Polónia, Letónia e Lituânia, países membros da União Europeia, veem há meses milhares de pessoas tentar entrar na UE ilegalmente, vindas da Bielorrússia, que lhes estará a facilitar o trânsito. São, na maioria, homens jovens, mulheres e crianças, e fogem de países do Médio Oriente e da Ásia, sobretudo do Iraque, da Síria e do Afeganistão. Só na fronteira polaca, onde se centra esta nova crise migratória, estão agora mais de quatro mil migrantes em situação precária.

Como está agora a fronteira?