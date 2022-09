"A rainha esteve connosco, temos de estar com ela"

Rita Salcedas, em Londres Ontem às 22:49 Facebook

Milhares assistiram ao cortejo fúnebre de Isabel II. Corpo velado até segunda-feira, dia do funeral em Westminster.

Lilly não está no mundo há sequer um ano e, embora não o saiba, já testemunha a História a acontecer à frente dos seus olhos azuis e muito abertos. Os pais hão-de lho dizer um dia mas, por agora, encontram formas de lhe acalmar o choro tímido, abanando com meiguice o carrinho onde está deitada e sussurrando-lhe o abecedário numa canção de embalar que ainda não embala.

Jade e Josh chegaram à zona frontal do Palácio de Buckingham às 10 horas e, passado quatro, estão prestes a assistir com vista privilegiada ao início do cortejo fúnebre de Isabel II, que seguirá em direção ao Palácio de Westminster, coração do Governo britânico, onde o corpo ficará em velório público até ao funeral (segunda-feira, na Abadia).