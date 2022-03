A resistência feminina em todas as frentes da guerra

Dentro e fora da Ucrânia, as mulheres que se mobilizam na defesa da soberania do país. Histórias de ação política, de coragem e mesmo de combate armado aos invasores.

Entre a devastação do segundo dia de ataques russos, nos escombros de um bloco de apartamentos de Chuviv, a sul de Karkhiv, o sorriso quase piedoso da professora ucraniana apanhada pelos bombardeamentos tornou-se no rosto de sangue e ligaduras que ilustra a brutalidade da guerra. A foto de Helena correu Mundo, mas foi só a de um caso apanhado pela lente de um repórter, porque, na frente do combate ou na retaguarda, outras milhares, milhões de expressões femininas contribuem para o esforço de guerra e resistência, na defesa da soberania ucraniana.