A rua brasileira decorada para o Mundial de Futebol que não quer ser política

Um bairro da cidade de Belo Horizonte está decorado com bandeiras do Brasil para a festa do Mundial de futebol, mas viu-se obrigado a explicar que "Não é Política, é Copa" para e não se confundir com propaganda a Jair Bolsonaro.

A bandeira brasileira e a camisola 'canarinha' da seleção brasileira de futebol se tornaram símbolos do 'bolsonarismo', visíveis em todas as ações de campanhas do Presidente brasileiro.

Em entrevista ao portal G1, o engenheiro Júlio César Silva Freitas, de 26 anos, que segue este legado deixado pelo pai, disse que "depois de colocar os enfeites, pintar a rua e, principalmente, afixar a faixa, vieram algumas reclamações".

"Inicialmente disseram que eu estaria fazendo campanha para um determinado candidato, inclusive recebendo dinheiro em troca desse apoio. Até falaram de lavagem de dinheiro", detalhou.

A segunda volta das eleições está marcada para dia 30 de outubro, acontecendo poucos dias antes de se dar início ao Campeonato do Mundo de Futebol que se realiza a partir de 20 de novembro no Catar.

"A Copa sempre foi realizada antes das eleições. Neste ano, com esse nível de polarização, resolvi fazer uma mensagem, um alerta, para que os assuntos não se misturem", explicou, em declarações ao mesmo portal.