A saúde de Isabel II terminou com um ritual de 59 anos

A Rainha Isabel II falhou a abertura oficial do Parlamento britânico, que decorreu esta manhã. É a primeira vez em 59 anos. A Casa Real já fez saber que a rainha não vai participar também nas festas no jardim no Palácio de Buckingham, a acontecer nos próximos dias. Os motivos prendem-se com a saúde de Isabel II, cada vez mais fragilizada. Mas, afinal, o que se passa com a monarca?

Nos últimos anos, a rainha Isabel II, de 96 anos, atualmente a terceira monarca com o reinado mais longo de todo o mundo, tem reduzido a agenda pública e foi já anunciada a sua ausência em vários eventos.

Logo em 2016, a saúde da monarca levantou questões quando, ao invés de subir os 26 degraus da escadaria da entrada real, Isabel II optou por usar o elevador para se dirigir ao Parlamento.

Em 2019, abandonou a tradicional carruagem puxada a cavalos e passou a ser transportada para Westminster numa limusine, por ser mais confortável.

Dois anos depois, a monarca deixou de usar a Coroa Imperial e o manto cerimonial. Segundo fontes oficiais, a rainha abdicou desta tradição devido às novas diretrizes contra a covid-19. Mas há quem vá mais longe e afirme que os motivos se prendem com tratar-se de objetos pesados e desconfortáveis para a idade de Isabel II.

Em outubro de 2021, a rainha usou, pela segunda vez em público, uma bengala. A primeira vez tinha sido em 2003 e foi devido a uma cirurgia que tinha feito ao joelho.

No mesmo mês, a monarca passou uma noite no hospital. O motivo do internamento não veio a público, mas foi anunciado que a Rainha Isabel II foi aconselhada pelos médicos a descansar pelo menos duas semanas.

Ainda em outubro, surgiram relatos de que a monarca já não montava os póneis desde o início de setembro devido a desconforto. Na mesma altura, veio-se a saber que a rainha tinha sido aconselhada a abdicar da sua bebida noturna, que geralmente é um martini.

No mês seguinte, Isabel II decidiu não comparecer a uma cerimónia devido a um problema nas costas.

Este ano, os problemas relacionados com a saúde de Isabel II mantiveram-se. Em fevereiro, a monarca reuniu com o secretário de Serviços de Defesa cessante, o Almirante James Macleod, e com o Major General Eldon Millar, que perguntaram a Isabel II como estava. "Bem, como podem ver, não me consigo mexer", respondeu a rainha, que segurava uma bengala.

A saúde piorou quando a rainha testou positivo à covid-19, em fevereiro. O diagnóstico surgiu pouco depois de o Príncipe Carlos e Camila também terem contraído a doença.

Em março, faltou a uma cerimónia anual de comemoração da Commonwealth em Londres, a qual raramente falha.

Hoje, falhou pela primeira vez em 59 anos a abertura oficial do Parlamento britânico. A decisão foi tomada a conselho médico devido a "problemas de mobilidade episódicos", pelo que a monarca de 96 anos decidiu não comparecer.

A Casa Real também já anunciou que a rainha não vai participar nas tradicionais festas de jardim no Palácio de Buckingham, para as quais são convidados cidadãos comuns. A comparência de Isabel II nas comemorações do Jubileu de Platina, em junho, também não está garantida.