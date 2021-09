A Turquia está a construir o seu próprio Pentágono

M. C. Hoje às 17:55 Facebook

A Turquia começou a construir um complexo militar gigante para o seu Departamento da Defesa, apelidado de "Pentágono turco".

Na cerimónia de inauguração da obra, na segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o novo complexo - provisoriamente chamado de "Crescent Star" - "amedrontará" os inimigos da Turquia. "Vamos estabelecer aqui uma estrutura que amedrontará os nossos inimigos com a sua posição e dará confiança aos nossos amigos", afirmou.

Segundo o líder da Turquia, o complexo militar vai estender-se por 41,3 milhões de metros quadrados. O interior terá 2,9 milhões de metros quadrados e acomodará até 15 mil membros da equipa.

A estrutura está a ser comparada ao Pentágono dos EUA, a sede do Departamento de Defesa norte-americano. Um desenho de um artista do complexo "Crescent Star" mostra uma estrutura de anéis semelhante à do Pentágono, apesar de ser modelada com base na bandeira da Turquia.

O edifício em forma de estrela deverá servir como área de exposição e entrada para o complexo, enquanto o edifício em forma de meia-lua terá uma área externa para cerimónias.

O complexo deverá estar concluído em maio de 2023 para uso por funcionários do exército turco e do Ministério da Defesa Nacional do país.

O "Crescent Star" é o mais recente anúncio na missão de Erdogan de aumentar o poderio militar da Turquia, numa tentativa de aumentar a sua popularidade antes das eleições de 2023, enquanto o país enfrenta o aumento da inflação, inundações e incêndios florestais. A Turquia tem estado focada na produção local de armas e equipamentos de guerra, desenvolvendo drones com cargas úteis para rivalizar com o drone "Reaper" dos EUA, bem como o seu próprio projeto e construção de um navio de guerra.