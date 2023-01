A Ucrânia entre duas guerras. Na frente de batalha e atrás das secretárias

Cerca de 20 dirigentes, entre os quais o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, foram demitidos ou resignaram nos últimos dias. São baixas civis da outra guerra, que há muitos anos consome a Ucrânia, a da corrupção. EUA dizem que apoio para enfrentar a Rússia depende do sucesso da limpeza que Zelensky iniciou. A União Europeia apoia.

"O Ocidente percebe que temos duas guerras. A primeira contra a Rússia, e depois há a outra, interna, pelo futuro da Ucrânia", disse o deputado ucraniano Yaroslav Yurchyshyn, ao canal de televisão britânico BBC. Vários funcionários bem colocados do Estado ucranianos demitiram-se após notícias publicadas na imprensa da Ucrânia sobre alegadas compras de material logístico militar a "preços inflacionados", nomeadamente alimentos.

O vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalo, foi afastado na sequência de alegados casos de corrupção. A "onda" atirou borda fora ainda o vice-chefe da Administração Presidencial, Kyrylo Tymoshenko, e do vice-Procurador-Geral, Oleksiy Simonenko. Entretanto, "por vontade própria", cinco procuradores das regiões de Zaporijia, Kirovograd, Poltava, Sumy e Cherniguiv também renunciaram. Entre as vítimas civis da corrupção está, ainda, o chefe do departamento de compras do exército, Bodgan Khmelnytsky.