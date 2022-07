"A Ucrânia está a lutar pela liberdade da Europa", alerta embaixador ucraniano na UE

Ana Isabel Moura, em Estrasburgo Hoje às 19:58 Facebook

Borys Tarasyuk, embaixador da Ucrânia no Conselho da Europa, considera que, através da resistência e resiliência que tem vindo a demonstrar, o povo ucraniano tem servido de escudo para proteger a Europa do regime "autoritário" de Vladimir Putin.

Apesar do conflito se travar em território ucraniano, Tarasyuk não tem dúvidas de que esta guerra afeta todo o Mundo, sobretudo os países da União Europeia (UE), defendendo que a ofensiva russa impulsionou "a criação de uma nova ordem geopolítica", num cenário onde "a Ucrânia não está só a defender os seus interesses territoriais, como está a lutar pela liberdade da Europa", referiu durante o seminário "What are we doing for Ukraine?", que terminou esta quarta-feira em Estrasburgo, França.

Para o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia (2005-2007), a resistência que os seus compatriotas têm demonstrado nos últimos meses é sustentada por um sentimento de pertença capaz de mover montanhas. "São resilientes porque estão a defender o que é deles, lutam pela independência da sua terra", assinalou, frisando que é em terreno ucraniano que "os valores europeus e democráticos estão a ser defendidos", já que a Ucrânia está a ser usada como um instrumento pelo Kremlin, com o objetivo de "abalar o Mundo ocidental".