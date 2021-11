Abalroa multidão e faz cinco mortos e 40 feridos em desfile de Natal

JN Hoje às 18:24 Facebook

Um SUV vermelho causou o pânico em Waukesha durante celebração. Polícia diz que incidente não é terrorismo

Não está a ser tratado como terrorismo, mas é impossível não recordar casos que causaram semelhante horror, na Europa e nos EUA, de ataques recorrendo a carros para atropelar multidões. Este domingo ao final da tarde, nos EUA, um condutor a bordo de um SUV que estaria em fuga de um outro "incidente" destruiu várias barreiras, entrou a grande velocidade pelo percurso do desfile de natal de Waukesha, no Estado do Wisconsin, e matou pelo menos cinco pessoas e fez outras 40 feridos, incluindo 18 crianças.

A contabilidade final ainda está por apurar - há ainda um número por determinar de feridos em estado crítico. Mas as autoridades, segundo fontes citadas pela imprensa norte-americana, dizem que não foi encontrada, para já, nenhuma relação com terrorismo doméstico ou internacional.

A investigação não teve nenhum avanço significativo que tenha sido adiantado oficialmente. Sabe-se que há um detido, que a NBC identificou como sendo Darrell Brooks, um homem de 39 anos, mas a polícia não confirmou sequer se se trata do condutor que provocou o caos e assustou milhares de pessoas no evento natalício. Os agentes no local viram-se obrigados a disparar contra o carro, mas ninguém foi atingido.

Imagens chocantes

As imagens do atropelamento que surgiram esta segunda-feira nos média e nas redes sociais demonstraram bem o pânico sentido e o horror provocado pela destruição de vidas por um carro a alta velocidade.

Membros da banda filarmónica local foram abalroados pelas costas e esmagados já no chão, perante o choque de todos. Seguiram-se os gritos dos que tentaram depois ajudar as vítimas e a fuga dos que ainda estavam ao alcance da viatura, que seguiu depois a grande velocidade. Outro vídeo, arrepiante, mostra uma pequena menina, que dançava na rua, a escapar por pouco à passagem do SUV.

"Gritos ensurdecedores"

Angela O"Boyle, residente no pequeno subúrbio de Milwaukee e que vive num apartamento com vista para o desfile, recordou à CNN que ouviu choros e "pessoas a chamar pelo nome dos filhos". Um terror também sentido por outra testemunha, citada por um jornal local: "Vi um SUV a passar e acelerar a toda a velocidade pela rua do desfile. A seguir ouvi uma pancada forte e gritos ensurdecedores".

Ataques com viaturas

14 julho de 2016

Em Nice, França, 77 pessoas morreram durante um atentado terrorista que também usou um camião.

19 dezembro de 2016

Ataque com um camião nm mercado de natal fez 12 mortos em Berlim, na Alemanha.

3 junho de 2017

Terroristas conduziram uma carrinha pelas Ramblas, em Barcelona, Espanha, matando 14 pessoas.

17 agoosto de 2017

Um ataque com uma carrinha atropelou deliberadamente e esfaqueou peões, em Londres, Reino Unido. Oito pessoas morreram.