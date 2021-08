Aberta investigação ao piloto automático da Tesla após 11 acidentes

JN/Agências Hoje às 19:00 Facebook

Autoridades de segurança dos EUA abriram uma investigação preliminar ao piloto automático da Tesla após identificar 11 acidentes que envolviam o sistema de assistência ao motorista.

Os incidentes, que datam de 2018, incluíram um acidente fatal e sete que resultaram em ferimentos em 17 pessoas, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

A NHTSA "está comprometida em garantir os mais altos padrões de segurança nas estradas do país", disse um porta-voz da agência. "Para manter a missão de segurança central da agência e para entender melhor as causas de certas falhas do Tesla, a NHTSA está a abrir uma avaliação preliminar nos sistemas do piloto automático da Tesla."

O fundador da Tesla, Elon Musk, defendeu o sistema e a fabricante elétrica avisa que requer "supervisão ativa do motorista" ao volante, mas os críticos contraargumentam que o sistema pode ser facilmente enganado.

Três dos acidentes ocorreram na Califórnia. Os outros aconteceram noutros estados, como a Flórida, Texas e Massachusetts. A NHTSA vai investigar os modelos Y, X, S e 3.

"Uma avaliação preliminar inicia a missão de averiguação da agência e permite que informações e dados adicionais sejam colhidos", disse um porta-voz da agência. "A NHTSA lembra ao público que nenhum veículo motorizado disponível comercialmente hoje é capaz de conduzir sozinho. Certos recursos avançados de assistência à direção podem promover a segurança, ajudando os motoristas a evitar acidentes e mitigar a gravidade dos acidentes que ocorrem, mas, como com todas as tecnologias e equipamentos em veículos motorizados, os motoristas devem usá-los de forma correta e responsável."

A notícia da investigação fez com que as ações da Tesla caíssem acentuadamente esta segunda-feira.