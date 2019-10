Hoje às 16:13 Facebook

São imagens que estão a emocionar o Mundo. Brandt Jean, irmão mais novo de Botham Jean, um jovem afro-americano de 26 anos baleado mortalmente enquanto via televisão e comia gelado em casa na noite de 6 de setembro de 2018, perdoou e abraçou a ex-agente da Polícia de Dallas Amber Guyger, autora do disparo condenada a 10 anos de prisão por um tribunal no Texas, EUA.

Depois da sentença, Brandt disse que perdoa Amber. "Perdoo-te e sei que se fores a Deus e lhe pedires, ele perdoar-te-á. Falo por mim, não pela minha família, mas amo-te como qualquer outra pessoa", disse o jovem, antes de pedir a permissão da juíza para abraçar a mulher. E abraçaram-se durante cerca de um minuto. Nem a juíza ficou indiferente.

Um júri condenou Amber Guyger a 10 anos de prisão pelo assassinato de Botham Jean, depois de ver mensagens de texto racistas enviadas pela ex-agente da Polícia de Dallas. Os promotores pediram simbolicamente uma sentença mínima de 28 anos. Jean, que tinha 26 anos quando morreu, completaria 28 anos no último domingo.

"Nunca diria isto à frente da minha família ou de ninguém, mas não quero que vás para a prisão, quero o melhor para ti, porque sei que é exatamente o que Botham gostaria... e o melhor é que entregues a tua vida a Cristo", disse ainda Brandt. Depois do perdão, Amber foi até ao lugar onde Brandt estava sentado e abriu uma Bíblia para ler uma passagem João 3:16: "É aqui que começas".

Amber Guyer foi condenada na terça-feira pelo homicídio de Botham Jean, que estava a ver televisão no sofá de casa e comer um gelado de baunilha quando a polícia o atingiu na noite de 6 de setembro de 2018. Amber justificou dizendo que se enganou no apartamento e entrou na casa de Botham, que alvejou por pensar que se tratava de um intruso.

A ex-agente da polícia foi acusada de homicídio por negligência e despedida da Unidade de Dallas no mesmo mês de setembro. Um tribunal acabaria por mudar a acusação para homicídio qualificado em novembro do ano passado. Esta quarta-feira, Amber Guyer foi condenada a 10 anos de prisão.