Abraço ternurento de dois pinguins ganha prémio de fotografia

A fotografia que captou o momento em que dois pinguins se abraçaram, na Austrália, pela lente de Tobias Baumgaertner foi premiada na revista Oceanographic.

A revista Oceanographic organiza anualmente os prémios "Ocean Photograph Awards", que se divide em diferentes categorias. O fotógrafo alemão Tobias Baumgaertner venceu a categoria de "Community Choice Award" (prémio escolhido pelo público), com a fotografia de dois pinguins que parecem estar a consolarem-se, depois de terem perdido os seus companheiros, na cidade de Melbourne, na Austrália.

Ao olharmos para a imagem do macho a consolar a fêmea branca, vem-nos de imediato ao pensamento o típico gesto de colocarmos a mão nas costas de outra pessoa para a confortar, quando esta se sente triste. Os voluntários do St Kilda Pier, atração turística de Melbourne, onde é possível observar pinguins, relevaram ao fotógrafo que os animais costumam estar muitas vezes assim agarrados. "Uma voluntária aproximou-se de mim e disse-me que a branca era uma senhora idosa que tinha perdido o seu parceiro e, aparentemente, o homem mais jovem à esquerda também", escreveu no Instagram.

Uma publicação partilhada por Tobias Baumgaertner (@tobiasvisuals)

A colónia é vigiada por vários voluntários e é a casa de cerca de 1.400 pinguins-fada, a espécie mais pequena do mundo com 33 cm, relata a BBC. Inicialmente a ideia era captar uma foto que mostrasse a pressão do desenvolvimento humano sobre os animais, mas "esta imagem é muito mais do que isso, comunica a união e o amor". "Os verdadeiros sortudos são aqueles que podem estar ao lado daqueles que amam", lê-se no site do concurso.

Os pinguins estiveram a ver as luzes da cidade ao luar, sentados numa rocha. Ao fim de uma espera de três horas, Baumgaertner sentiu-se um sortudo por presenciar o momento e o ter conseguido registar para o mundo ver. "Entre não poder utilizar quaisquer luzes e os pequenos pinguins em movimento contínuo, esfregando as barbatanas nas costas uns dos outros e limpando-se uns aos outros, foi realmente difícil conseguir uma foto", afirma.