Abstenção nas regionais francesas atinte nível recorde

A abstenção nas eleições regionais francesas atingiu um nível recorde de 66% na segunda volta realizada este domingo, de acordo com várias estimativas dos institutos de sondagem.

As mesas de voto fecharam às 20 horas locais (19 horas em Portugal continental) e a projeção do Ifop (Instituto Francês de Opinião Pública) para as estações de televisão TF1 e LCI calculou uma abstenção de 66%.

Segundo as projeções da Ipsos/Sopra Steria para as estações France Télévision e LCP e Radio France, 65,7% dos eleitores franceses não compareceram às urnas, enquanto a BFM TV, que divulgou dados da Elabe, colocou o valor da abstenção em 65%.

A estimativa mais baixa, 64,3%, foi avançada pela agência de pesquisa Harris Interactive para o canal M6.

Em 2015, a abstenção na segunda volta das eleições regionais foi de 41,6%, em 2010 foi de 48,8% e em 2004 foi de 44,3%.

As estimativas deste domingo confirmam a falta de interesse demonstrada na primeira volta do escrutínio, realizada no último domingo, em que a abstenção atingiu 66,7% do eleitorado.

Este foi o registo de abstenção mais elevado da Quinta República, estabelecida em 1958, com exceção do referendo em 2000, que reduziu o mandato presidencial do chefe de Estado francês de sete para cinco anos e no qual 69,81% dos cidadãos não votaram.