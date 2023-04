Abusos na Igreja: ex-clérigo católico alemão devolve condecoração

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

Um ex-líder da Igreja Católica na Alemanha anunciou que devolverá a Ordem de Mérito que recebeu das autoridades alemãs, após revelações sobre como ignorou casos de abusos sexuais no clero.

Robert Zollitsch informou o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, através de uma carta, que iria devolver a Ordem do Mérito que lhe foi concedida em 2014, disse o seu porta-voz num comunicado, citado pela agência AP.

O porta-voz declarou que a decisão foi tomada no âmbito de uma declaração de Zollitsch feita em outubro, na qual o religioso de 84 anos reconheceu que cometeu erros graves e pediu perdão.

Na terça-feira, foi apresentado um relatório independente, encomendado pela arquidiocese de Freiburg [no sudoeste da Alemanha], sobre como a Igreja lidou com casos de abuso ao longo de décadas.

Este é o mais recente de uma série de relatórios que lançam luz sobre as ações dos responsáveis da Igreja Católica, ou a falta delas, nas dioceses da Alemanha.

Um dos seus autores, Eugen Endress, disse que Zollitsch ignorou completamente a lei canónica em relação a casos de abusos enquanto esteve à frente de cargos na diocese de Freiburg.

Endress declarou, por exemplo, que a violação das regras do celibato por um clérigo foi punida, mas o abuso de crianças não foi penalizado pelas autoridades religiosas de Freiburg. "Ficamos sem palavras", afirmou o autor do relatório.

Zollitsch foi o responsável por questões relacionadas com os religiosos em Freiburg desde 1983, até se tornar arcebispo em 2003, cargo que ocupou até 2013. Foi o líder da Conferência Episcopal Alemã de 2008 a 2014.

Freiburg, no canto sudoeste da Alemanha, é uma das maiores dioceses do país, com cerca de 1,8 milhões de católicos.

A diocese decidiu na quinta-feira retirar os retratos de Zollitsch e do seu antecessor, Oskar Saier, dos escritórios do atual arcebispo Stephan Burger.

Zollitsch não fez comentários após a divulgação do relatório nesta semana.

Além de desistir da Ordem do Mérito, Zollitsch informou o arcebispo Burger que abrirá mão do privilégio de ser enterrado na cripta dos bispos na catedral de Freiburg, segundo o comunicado.