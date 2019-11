Abusou de três sobrinhas menores durante um ano em Cabo Verde

Hoje às 13:10 Facebook

Um homem foi detido esta semana na ilha cabo-verdiana de São Vicente por suspeitas da prática de seis crimes de agressão sexual cometidos contra três sobrinhas ao longo deste ano, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ) do país.

Segundo a PJ, o indivíduo, de 33 anos, foi detido na terça-feira, fora de flagrante delito, na localidade de Lombo Tanque, por suspeitas da prática de seis crimes de agressão sexual, cometidos contra três crianças, com idades entre os 7 e os 10 anos.

As vítimas são sobrinhas do suspeito, duas das quais com quem residia na mesma casa, revelou a polícia científica cabo-verdiana, acrescentando que os crimes eram, alegadamente, cometidos em casa.

O suspeito foi presente na quarta-feira ao tribunal da comarca de São Vicente, que lhe aplicou como medida de coação termo de identidade e residência, apresentação periódica às autoridades judiciais, interdição de saída do país, proibição de contacto com as vítimas e a mudança imediata de habitação.