Académica Kylie Moore-Gilbert chega à Austrália após mais de dois anos presa no Irão

A académica Kylie Moore-Gilbert chegou hoje à Austrália, após mais de dois anos numa prisão iraniana, divulgou a agência de notícias Associated Press (AP).

Kylie Moore-Gilbert foi recebida por responsáveis da saúde pública e membros da Força de Defesa Australiana após desembarcar de um avião no aeroporto de Canberra.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Marise Payne, disse que a acadêmica terá de fazer primeiro uma quarentena local.

A académica britânica-australiana da Universidade de Melbourne foi libertada após 804 dias de prisão no Irão por acusações de espionagem.

Segundo a AP, Kylie Moore-Gilbert foi libertada em troca de três iranianos detidos na Tailândia.

O Governo da Austrália negou na quinta-feira ter trocado presos iranianos pela libertação, na quarta-feira, da académica australiana-britânica Kylie Moore-Gilbert depois de passar dois anos nos cárceres do Irão.

A televisão estatal iraniana informou na quarta-feira que Moore-Gilbert foi trocada por três cidadãos do Irão que estavam presos no estrangeiro, descritos pela imprensa como "ativistas económicos iranianos que foram detidos por tentarem iludir as sanções" impostas contra Teerão.

Moore-Gilbert, especialista em estudos islâmicos, foi detida no Irão em setembro de 2018 mas só um ano depois foi tornada pública a situação em que se encontrava.

A académica da Universidade de Melbourne, na Austrália, denunciou através de cartas que tinha sofrido maus tratos e ofertas de Teerão para trabalhar como espia, tendo sido condenada em 2019 a 10 anos de prisão por espionagem.

Em 2019, o Governo de Camberra libertou o estudante iraniano Reza Dehabashi, detido por tentar comprar e exportar produtos para o Irão.

A libertação de Dehabashi coincidiu com a libertação da bloguista australiana-britânica Jolie King e do namorado Mark Firkin, detidos em Teerão.